Il Sindaco di Floresta Antonio Stroscio ha partecipato come ospite a una puntata del programma “Agorà“, in onda su RAI 3 e trasmessa questa mattina, per affrontare le tematiche riguardanti il PNRR e dei vantaggi, che può dare ai piccoli Comuni.

Il primo cittadino di Floresta ha anche parlato di altri argomenti, tra cui quelli relativi ai fondi agricoli e al Ponte sullo Stretto; secondo Stroscio la costruzione della struttura può dare una spinta in più nel Sud ai trasporti, che al Nord possono contare su efficienza e velocità, e i collegamenti sono molto rapidi.

Il Comune di Floresta ha ottenuto diversi finanziamenti relativi al PNRR, tra cui un contributo di 21.000 euro (concesso dal Dipartimento per lo Sport) per la realizzazione di un’area fitness all’aperto; questo finanziamento rientra nella Misura PNRR Sport e Inclusione sociale e servirà all’acquisto di varie attrezzature sportive, come: Step, Arm Bike cardio bluetooth, Barrie Push up 3 altezze, Bench, Barre Parallele e Combi 3. L’ente comunale ha anche ricevuto un finanziamento di 71.500 euro, per la riqualificazione e messa in sicurezza di edifici scolastici, destinati ad asilo nido e Scuole dell’infanzia, che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti.