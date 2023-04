Proclamato per domani il lutto cittadino a San Fratello, in concomitanza con i funerali di Lorenzo Petrolo, l’operaio edile 56enne morto mercoledì a seguito della caduta da un’impalcatura all’interno di un cantiere in contrada Pulezzo.

Le esequie saranno celebrate alle 15:30 presso la Chiesa Madre di San Fratello. L’amministrazione comunale del centro nebroideo, guidata dal Salvatore Sidoti Pinto, ha proclamato il lutto cittadino per ribadire la vicinanza dell’intera comunità locale ai familiari.

La salma dello sfortunato operaio è stata riconsegnata oggi dopo l’esecuzione dell’autopsia ieri pomeriggio al Policlinico di Messina dal medico legale Cristina Mondello, incaricata dalla Procura della Repubblica di Patti che indaga per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Entro 90 giorni l’esito dell’esame. Al momento l’unico indagato, come atto dovuto, nel fascicolo aperto dal sostituto procuratore Alessandro Lia, è uno dei titolari dell’impresa edile in cui lavorava Lorenzo Petrolo. L’indagato è rappresentato dall’avvocato Alvaro Riolo mentre la moglie e le tre figlie della vittima figurano come parti offese e sono rappresentate dall’avvocato Benedetto Ricciardi.