“Riaprire le indagini sulla morte di Attilio Manca”. Secondo quanto apprende l’AGI, è questa la richiesta fatta ufficialmente alla Procura di Roma, con una denuncia “circostanziata”, dall’avvocato Fabio Repici che assiste la famiglia di Attilio Manca, l’urologo rinvenuto cadavere nel suo appartamento di Viterbo l’11 febbraio 2004.

L’avvocato Repici avrebbe infatti presentato alla Procura capitolina un nuovo esposto che si basa non soltanto sulle risultanze della relazione della precedente Commissione Parlamentare Antimafia, ma anche su ulteriori elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini difensive svolte negli ultimi anni. La denuncia è stata indirizzata anche alla Procura Nazionale Antimafia per il necessario coordinamento di indagine con le procure di Messina e Palermo.

In questi diciannove lunghi anni, la famiglia del dottore Attilio Manca, con mamma Angela in testa, non si è mai arresa, invocando a gran voce giustizia con tenacia e determinazione. Mamma Angela, così come papà Gino e Gianluca, il fratello minore di Attilio, non hanno mai creduto all’ipotesi del suicidio per overdose. Oggi la mamma coraggio dell’urologo ha manifestato le sue speranze all’AGI, ripercorrendo i lati oscuri dell’intera vicenda giudiziaria e ha ribadito: “Abbiamo dovuto lottare con tutte le nostre forze per difendere e proteggere la memoria di Attilio“.

“Un ringraziamento speciale – ha proseguito la donna – lo devo fare solo ai Carabinieri di Barcellona che sono sempre stati al nostro fianco in tutti i momenti, e sono stati tanti, in cui abbiamo subito soprusi, minacce, violenze verbali, atti vandalici. Adesso che si è stabilito che quello di Attilio è stato un omicidio, sono fiduciosa che la Procura di Roma farà degli accertamenti serie approfonditi per arrivare alla verità anche in sede giudiziaria. Ci teniamo a ringraziare pubblicamente il nostro legale, Fabio Repici, per l’immane lavoro svolto, con meticolosità e con tenacia, non trascurando neanche i più piccoli particolari. Con l’apertura di un processo noi genitori potremo avere un po’ di serenità e almeno morire con la speranza che gli assassini e soprattutto i mandanti vengano consegnati alla giustizia”.