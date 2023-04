La grande gioia per la venuta al mondo della sua piccola a lungo desiderata. Elisa Pierangioli e il suo Gianni avevano cullato e accarezzato questo sogno a lungo, con amore e dedizione, senza arrendersi mai nonostante le quattro precedenti gravidanze non fossero andate a buon fine.

Con Elisa e con il suo Gianni il destino non è stato gentile, non ha avuto rispetto per quella gioia finalmente raggiunta lo scorso 27 marzo, quando la loro piccola ha visto la luce all’ospedale palermitano “Buccheri – La Ferla”. E papà Gianni aveva voluto raccontare a tutti la sua grandissima felicità per il lieto evento, lanciando un messaggio di speranza a tutte le coppie che cercano un figlio. Ha spiegato che a lui ed Elisa “non avevano dato più speranze”: «non abbattetevi mai, lottate e credete i vostri sogni, se veramente è quello che desiderate», aveva scritto.

Un dolore affilato squarcia l’anima di Galati Mamertino. La notizia del decesso di Elisa ha lasciato sgomenta l’intera comunità che adesso si stringe intorno a Gianni, molto conosciuto e stimato, e alla loro piccola. Anche il sindaco di Galati Mamertino, Vincenzo Amadore, che conosce personalmente la famiglia, ha espresso un messaggio di cordoglio a nome dell’intera cittadinanza. “E’ una tragedia enorme che scuote la nostra comunità, un destino beffardo e crudele che ha strappato la cara Elisa all’affetto dei suoi cari e della giovane vita che qualche giorno fa aveva messo al mondo. Interpreto il sentimento della mia comunità profondamente scossa e addolorata – conclude Amadore – rivolgendo un pensiero alla piccola Maria Paola, al papà Gianni ed a tutti i familiari, certo della vicinanza che la comunità galatese, sempre unita e solidale, saprà dare per cercare di alleviare questo grande dolore”.