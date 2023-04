L’alta pressione insiste sulla Sicilia e garantisce condizioni di tempo stabile e assolato. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Possibile qualche nuvolosità in serata.

Le temperature continuano la loro salita e sarà un sabato pertanto tipicamente primaverile. I venti spireranno deboli dai quadranti nord orientali. Per quanto riguarda i mari, quasi calmo sia il Tirreno che lo Jonio.