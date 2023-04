Longi – L’Area Economico-Finanziaria – Servizio Patrimonio del Comune di Longi ha indetto un Bando ad evidenza pubblica, per l’assegnazione in locazione della struttura denominata “Case Mangalavite“, appartenente al patrimonio immobiliare del territorio longese e che verrà adibita a struttura turistico ricettiva, punto base per l’escursionismo e centro di educazione ambientale, in virtù di una Convenzione sottoscritta con il Parco dei Nebrodi il 14 Maggio 2012.

L’asta sarà pubblica e si basa sul sistema delle offerte segrete in aumento sul canone base annuale di locazione di 7.000 euro, oltre l’Iva se dovuta; la procedura aperta sarà aggiudicata al prezzo più alto e la stazione appaltante renderà noto il giorno e l’ora di apertura delle buste, mediante un avviso che verrà pubblicato all’Albo Pretorio, nella sezione “bandi e gare” e sull’home page dell’ente comunale.

I beni oggetto della locazione risultano composti da 3 fabbricati, con annessa superficie di pertinenza, la struttura portante risulta in muratura di ottima fattura e le finiture sono di tipo civile adeguate alle finalità, per cui è stata ristrutturata. I luoghi sono situati a ridosso di una strada di penetrazione agricola, che da Portella Gazzana conduce sulla dorsale dei Nebrodi, e in particolare a Portella Scafi. L’aggiudicatario dovrà attivare ogni anno almeno 2 incontri informativi/formativi sull’ambiente (con scuole e Associazioni) e almeno 6 servizi, tra questi: orientering, equitazione, escursioni e trekking, mountain bike, punto vendita di prodotti tipici della zona, punto ristoro con uso prevalente di prodotti locali, attività e giochi con la neve (sci di fondo, ciaspole, slittini), punto informazioni turistiche.

L’esame delle istanze di partecipazione alla gara e delle relative offerte economiche sarà effettuato dalla Commissione di gara, nominata con un successivo e specifico provvedimento, solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Tutte le offerte sono vincolabili e irrevocabili sino all’esito della procedura; in caso di designazione del contraente, l’offerta si riterrà vincolabile e irrevocabile per un periodo di 180 giorni dalla data di formulazione della proposta di aggiudicazione.