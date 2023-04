“La partecipazione dei messinesi è fondamentale e li aspettiamo numerosi”. Così il senatore siciliano Nino Germanà, annunciando che i rappresentanti del comitato “Ponte e Libertà”, domani alle 10, saranno in Piazza Cairoli, a Messina, per dare il via alla campagna di adesioni al comitato.

“Abbiamo fondato il Comitato “Ponte e Libertà” perché ci siamo resi conto della necessità di sfatare le fake news rispetto alla realizzazione del Ponte sullo Stretto – spiega -. Un’opera fondamentale per l’economia del Mezzogiorno, per il miglioramento della rete ferroviaria in Sicilia e per dare voce a cittadini e imprese. La realizzazione della struttura ha avuto inoltre parere favorevole anche da parte di numerosi esperti a livello nazionale e internazionale, oltre al Consiglio Nazionale degli ingegneri italiani, e al prestigioso team di progetto , attestandone l’inconfutabile verità tecnica”.

“Diversi professionisti qualificati, tra cui Mauro Dolce, professore di Tecnica delle costruzioni presso l’Università di Napoli, e Andrea Taras, professore e direttore dell’istituto d’ingegneria strutturale, Politecnico Federale di Zurigo, intervenendo durante le audizioni alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, hanno confermato la fattibilità dell’opera, la resistenza a eventuali ‘eventi sismici’ e i vantaggi che apporterebbe. Il Ponte è strategico per la Sicilia e per l’Italia, e finalmente, grazie al vicepremier Matteo Salvini, si passa dalle parole ai fatti”.

“Domani – conclude la nota – saremo in piazza Cairoli dalle 10.00 alle 13.00 per spiegare, chiarire e condividere questa battaglia importantissima non solo per Messina, ma anche per la Sicilia e l’Italia”.