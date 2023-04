Diffusi dal responsabile del servizio raccolta rifiuti per il Comune di Capo d’Orlando Massimo Bontempo, i dati relativi alla percentuale di differenziata nel primo trimestre del 2023.

Il mese di gennaio aveva fatto registrare un buon 84,41% mentre febbraio aveva fatto registrare un calo di quasi due punti percentuali con 82,27%. A marzo le cose sono andate decisamente meglio visto che si è raggiunta quota 86,17% di rifiuti differenziati.

Sono stati elevati in totale, nei primi tre mesi dell’anno, 12 Verbali di Violazione Amministrativa.

Intanto sono state diffuse anche le variazioni del calendario di raccolta in occasione delle festività del 25 aprile e del 01 maggio.

PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE:

Lunedì 24 aprile UMIDO;

Martedì 25 aprile FESTIVO;

Mercoledì 26 aprile PLASTICA – PANNOLINI/PANNOLONI (per chi autorizzato);

Giovedì 27 aprile CARTA/CARTONE;

Venerdì 28 aprile UMIDO;

Sabato 29 aprile INDIFFERENZIATO.

Lunedì 01 maggio FESTIVO;

Martedì 02 maggio UMIDO;

Mercoledì 03 maggio VETRO/LATTINE – PANNOLINI/PANNOLONI (per chi autorizzato);

Giovedì 04 maggio CARTA/CARTONE;

Venerdì 05 maggio UMIDO;

Sabato 06 maggio PLASTICA.

Solo per bar, pub, ristoranti, pizzerie e generi alimentari con somministrazione di alimenti e bevande, lunedì 24 aprile, oltre all’umido, si effettuerà anche il ritiro di VETRO E LATTINE.

Per il ritiro delle compostiere presso la sede della Protezione Civile di contrada Pissi da parte dei convenzionati che ancora non hanno provveduto, il Comune fa sapere che improrogabilmente, la prossima settimana dovranno recarsi in loco mercoledì 26 e venerdì 28 Aprile dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e Giovedì 27 Aprile dalle ore 09:00 alle ore 17:30 ininterrottamente, pena la perdita del diritto alla pratica del compostaggio domestico e della relativa scontistica legata ad essa.