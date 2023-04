La Hi-Tech Impianti ha festeggiato i suoi primi vent’anni con una cena di gala tenutasi nella suggestiva cornice della Badia Grande, presso il Palazzo dei Congressi e degli Eventi “Margherita di Navarra” a San Marco d’Alunzio.

Il ventesimo anniversario della fondazione rappresenta per l’azienda un traguardo che guarda al passato, ma soprattutto al futuro. Ai sacrifici, agli investimenti, alle scelte, ai risultati raggiunti, al lavoro di squadra, ai rapporti con clienti e partner, ai momenti di condivisione: tra gioie, weekend in giro per l’Italia e anche momenti di preoccupazione poi superati con un’unione d’intenti unica e invidiabile.

Durante la serata, un grande ringraziamento è andato a chi, con il suo lavoro, ha contribuito a far cresce Hi-Tech Impianti come azienda e come squadra. “Un ringraziamento va a tutti i nostri collaboratori che hanno condiviso con noi il bello e il cattivo tempo. Dopo un periodo di cassa integrazione, alla prima occasione di lavoro, anche se in orario notturno, non si sono tirati indietro, hanno affrontato con decisione qualsiasi situazione si presentasse. L’impegno e la costanza con cui vengono svolte le attività e le commesse hanno contribuito a rendere la Hi-tech l’azienda che siamo oggi. Se è vero che i figli sono lo specchio dei genitori, posso affermare che le aziende solo lo specchio dei collaboratori che ci lavorano”, ha affermato Salvatore, amministratore e socio dell’azienda.

Accanto a lui c’è Basilia, sua moglie, presenza fondamentale per lui e per l’azienda. Si dice che dietro a un grande uomo, c’è sempre una grande donna. E Basilia questo è stato, ed è, per Salvatore, aiutandolo a diventare il leader che è oggi, aiutandolo a comprendere che valore dare alle esigenze, il peso da usare nel linguaggio per operare serenamente e creare il gruppo solido su cui poggia adesso l’azienda. Per sua stessa ammissione, Salvatore ha trovato in lei motivazioni, tenacia e determinazione.

Il ventennio di vita celebra il legame di una grande squadra e quel percorso che ha avuto inizio nel lontano 2003 e che guarda, oggi, alla crescita quantitativa e qualitativa che ha permesso di compiere l’importante salto da una snc con soli 5 dipendenti a una srl con 18 dipendenti. Dai piccoli impianti civili a quelli industriali per tutta Italia, come ad esempio energie rinnovabili – sale ced – antincendio-termomeccanici – termoregolazione- building automation – trasmissione dati – gestione e controllo camere hotel- condizionamento – trattamento dell’aria.

Vent’anni che rappresentano un nuovo punto di partenza e che rinnovano l’entusiasmo di tutti verso la realizzazione dei progetti futuri con lo stesso impegno e passione che, da sempre, contraddistinguono un’azienda che ha saputo crescere e innovarsi negli anni, mantenendo inalterata la sua identità e seguendo l’etica come unica stella polare.

Sono state consegnate, infine, targhe di ringraziamento a tutti i collaboratori e l’ultima, non per importanza, a Salvatore da parte della sua famiglia che quotidianamente lo appoggia e supporta in qualsiasi scelta.

Un grazie speciale Hi-Tech Impianti lo ha rivolto al suo straordinario team: Saviano, Tindaro, Stefano T., Daniele, Stefano D., Federico, Andrea, Carmen, Giuseppe, Luca, Matthew, Josephine, Elena, Jennifer, Dario, Andrea C.