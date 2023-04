Donare il sangue è un atto di solidarietà, un piccolo gesto che rende GRANDI. Per tutti noi che abbiamo a cuore la vita, la donazione è un gesto di vita.

Domenica 30 Aprile 2023, dalle 7.30 alle ore 11.00 la Fratres di Spadafora, invita tutti i donatori idonei e tutti gli aspiranti donatori alla “Giornata di Donazione” che si svolgerà presso la scuola “A. Gabelli” di Spadafora.

Per prenotare la donazione contattare il numero 328 477 5164 o inviare un messaggio WhatsApp sempre al numero 328 477 5164 oppure sui social inviare un messaggio alla pagina facebook del gruppo Fratres di Spadafora.

È necessaria la prenotazione nella fascia oraria disponibile per effettuare la donazione o la pre-donazione. Chi non ha prenotato il proprio posto per effettuare la donazione, potrà donare solo quando ci sarà un posto libero in elenco. Il giorno della donazione non assumere creme e derivati di latticini. È consentito solo il caffè.

Dal 2016 lo Squalo dello Stretto, Vincenzo Nibali, sostiene il lungo cammino della donazione del sangue, con lo slogan “Corriamo insieme per vincere”.