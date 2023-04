Aveva finalmente portato a termine la sua gravidanza. Dopo quattro aborti spontanei, lo scorso 27 marzo a Palermo, all’ospedale “Buccheri-La Ferla”, era nata con parto cesareo la piccola Maria Paola.

Dopo l’immensa gioia, però, la disperazione. I dolori al ventre, le dimissioni, la nuova corsa in ospedale a Sant’Agata Militello, il trasferimento all’ospedale di Milazzo, la diagnosi di setticemia in stato avanzato, l’aggravarsi dei parametri vitali e ieri mattina, purtroppo, il decesso.

Elisa Pierangioli, 40enne originaria della toscana, nel 2018 aveva sposato il suo Gianni, con cui viveva a Galati Mamertino. La famiglia della donna, residente a Campagnatico, in provincia di Grosseto, adesso è in Sicilia, ma per riavere il corpo di Elisa bisognerà attendere ancora. Il marito della donna, Gianni Bontempo, si è rivolto ai carabinieri per chiedere che emerga la verità su ciò che è successo ad Elisa. Sulla vicenda indaga la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e l’autopsia sul corpo della donna, che farà luce su eventuali responsabilità.

Il padre di Elisa, Luigi Pierangioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale d’informazione toscano iltirreno.it: «Finché non incontro mio genero non voglio puntare il dito contro niente e nessuno, ma in ciò che è successo a mia figlia ci sono degli aspetti fondamentali da chiarire. All’ingresso di mia figlia nella struttura – dichiara l’uomo –, le sue condizioni erano buone. L’ospedale le ha certificate e l’operazione sembrava essere riuscita, fin quando alla bambina è stata diagnosticata una infezione che, a quanto ci risulta, si può contrarre solo attraverso un parto naturale. Un’infezione che a mia figlia, quando è entrata in ospedale, non era stata riscontrata; ma che poi è risultata avere», racconta il padre, spiegando che per le due sono iniziate le apposite cure.

Elisa ha poi iniziato a lamentare dolori al ventre, che avrebbe comunicato ai medici della struttura. Poi le dimissioni: «Non è chiaro – precisa il padre –, se mia figlia si sia fatta dimettere oppure se sia stata dimessa». La sera stessa, rientrata a casa, la donna si sente male. Chiama i soccorsi e viene portata all’ospedale di Sant’Agata Militello, prima di essere trasferita al “Fogliani” di Milazzo, dove, grazie ad una Tac mirata, hanno scoperto che era in stato avanzato di setticemia. La bambina, nel frattempo, è migliorata, ma poco più di 20 giorni dal parto, ieri mattina all’alba Elisa Pierangioli è morta.