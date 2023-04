San Pier Niceto – Un incidente autonomo si è verificato questa mattina, intorno alle 5.00, a San Pier Marina, frazione di San Pier Niceto.

Il sinistro è avvenuto lungo la statale 113, poco prima dell’incrocio che porta alla frazione marinara del comune della Valle del Niceto. Non si conosce ancora l’esatta dinamica del sinistro che pare sia stato autonomo ed ha coinvolto una Panda. Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, l’auto ha sfondato il muretto di protezione finendo nel terrapieno sottostante.

Sul posto, successivamente, sono intervenuti i Vigili Urbani di San Pier Niceto e il personale Anas. Da quanto si apprende pare che il sinistro non abbia avuto conseguense gravi per gli occupanti del mezzo.