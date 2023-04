San Filippo del Mela – Gianni Pino, Sindaco uscente di San Filippo del Mela e candidato alla tornata elettorale, ha presentato la squadra che lo accompagnerà alle elezioni.

Un primo incontro al quale ne seguiranno altri, ha precisato Pino.

Innanzitutto sono stati presentati 4 dei 5 assessori. Ad essere assessori designati sono Carmelo Fiorello, Ferdinando Vento, Carmen De Matteo e Francesco Iarrera.

Il Sindaco Pino nel suo discorso ha parlato dell’importanza della continuità e ha spiegato i motivi che hanno portato alla condivisione del percorso con Carmelo Fiorello e Ferdinando Vento. Ha ribadito l’importanza di tracciare una strada comune per il bene di San Filippo del Mela.

Dopo l’intervento dei candidati al consiglio comunale a prendere la parola è stato lo stesso Carmelo Fiorello. “Questa nostra decisione -ha dichiarato – a qualcuno può sembrare strana perché frutto di un cambio di decisione drastico, ma così non è. Cinque anni fa quando ci siamo messi in gioco con i ragazzi della mia lista lo abbiamo fatto perché avevamo pensato che il gruppo dirigente avesse pensato di prendere in prestito la figura di Gianni Pino per continuare ad amministrare. Guardandoci intorno abbiamo visto che non c’era un’alternativa valida e che avrebbero avuto la strada spianata e par questo abbiamo deciso di metterci in gioco. Siamo arrivati secondi, ci siamo seduti tra gli scranni de consiglio comunale. Non ci sono mai stati conflitti con l’Amministrazione Pino, ma solo critiche forti. Di cose in questi cinque anni Gianni Pino ne ha fatte e noi lo abbiamo osservato con occhi critici appunto perché all’opposizione. Andando avanti ci siamo accorti che le due opinioni convergevano. Nei cinque anni inoltre si è scremata la squadra che lo ha accompagnato cinque anni fa e quindi per me sono caduti quei motivi che ci tenevano distinti. L’ambizione che cinque anni fa ci ha portato ad essere candidati oggi è uguale, se non più forte.”

Nei prossimi giorni si terranno altri incontri nelle piazze di San Filippo del Mela e delle frazioni.

“Doveva essere solo -hanno dichiarato tutto il gruppo “Progettiamo San Filippo” una conferenza stampa: è stata anche un’occasione per incontrare tanti nostri concittadini che ancora una volta, con la loro gradita presenza, hanno dimostrato interesse e partecipazione per il nostro progetto. Nelle prossime settimane, dopo la data di chiusura della presentazione delle liste (3 maggio), organizzeremo un incontro in piazza con il Sindaco, tutti i candidati al Consiglio Comunale e gli Assessori Designati, per continuare insieme il nostro cammino di costruzione e progettazione della San Filippo che verrà”