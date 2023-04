Galati Mamertino – La Mamertina si sta preparando alla semifinale playoff del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto, in cui dovrà affrontare in casa, al “Ducezio-Parafioriti” di Galati Mamertino, il Pro Tonnarella, nel match che verrà disputato Domenica 23 Aprile alle ore 16:00.

La formazione galatese ha chiuso la stagione regolare al terzo posto, dietro al promosso Fondachelli e al Club Sportivo Oliveri (che ospiterà nell’altra semifinale il Mirto), e nell’ultimo incontro del torneo ha pareggiato 4-4 proprio contro la prima della classe Fondachelli. In Campionato la Mamertina, che ha scelto come nuovo allenatore Sebastiano Bonfiglio (all’esordio in panchina nel pareggio casalingo col Fondachelli), ha superato all’andata il Pro Tonnarella, imponendosi 5-1 in trasferta, mentre al ritorno la partita si è conclusa sul risultato di 3-3.

“La società Mamertina, da me rappresentata in qualità di Presidente pro tempore, al primo anno di “nuova fondazione” ha raggiunto i playoff – afferma il Presidente Federico Miceli -. Il traguardo raggiunto non era pronosticabile alla vigilia del Campionato, poiché lo scopo della società era ludico e non agonistico. La mia persona aveva invitato l’Amministrazione Comunale a presenziare alla gara inaugurale del torneo, con annessa commemorazione del compianto Direttore Nino Savina, non avendo nessuna presenza registrata alla suddetta gara. Adesso invito l’Amministrazione a presenziare all’ultima gara casalinga della stagione di Domenica 23 Aprile, dove giocheremo la semifinale playoff, in modo tale da fare trasparire imparzialità di entusiasmo, incitamento e supporto per le squadre della nostra comunità“.