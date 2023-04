Il Comune di Furnari, con la proposta progettuale “biblioMARZIANI”, elaborata dalla dott.ssa Serenella Catalano, ha ottenuto un importante riconoscimento nell’ambito del bando nazionale “Lettura per tutti” indetto dal Centro per il libro e la lettura con l’obiettivo di «estendere l’invito alla lettura alle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali».

Il progetto di Furnari si è infatti classificato quarto in graduatoria nazionale con un finanziamento di oltre 55.000 euro da investire in percorsi di formazione specifici, organizzazione di eventi e una rimodulazione dei servizi bibliotecari atta a migliorare la fruizione e l’accesso ai libri speciali.

I primi passi per la realizzazione del progetto si muoveranno proprio nelle prossime settimane con l’avvio degli incontri di formazione rivolti ad insegnanti, operatori ed operatrici dell’ambito sanitario, sociale e culturale, educatori ed educatrici e famiglie. Gli incontri di formazione permetteranno di creare una comunità educante solida e consapevole, abile nell’utilizzo di tutti i devices che permettano realmente a chiunque di accedere alla lettura e di condividerne il piacere.

Il calendario formativo, a breve disponibile sul sito del Comune di Furnari, consterà di tre moduli specifici “Educazione alla lettura e letteratura per l’infanzia”, Strategie per una lettura inclusiva” e un corso di aggiornamento per il programma “Nati per Leggere”. Tra le figure professionali coinvolte ci sono alcune tra le personalità più esperte a livello nazionale: Francesca Mignemi, Francesca Romana Grasso, Marcella Terrusi, Anna Peiretti.

Parallelamente la Biblioteca comunale verrà dotata di audiolibri, libri in CAA e ebook, implementando la dotazione di vari ausili tecnologici. A partire dal mese di giugno inoltre si realizzeranno su tutto il territorio comunale attività di promozione e animazione alla lettura volte a coinvolgere tutta la comunità. Il Comune di Furnari si pone così l’obiettivo di migliorare i servizi bibliografici attraverso strategie inclusive che possano permettere di attuare validi progetti di vita per i bambini e le bambine con disabilità.

Importante e proficua sarà la collaborazione fra la Biblioteca Lorenzo Chiofalo di Furnari, l’Istituto comprensivo Novara di Sicilia e la Neuropsichiatria infantile – Asl Barcellona Pozzo di Gotto, che già interagiscono come rete grazie alla sottoscrizione dei Patti educativi di comunità. Grazie all’apporto di diversi saperi scientifici sarà garantito uno standard elevato di qualità del progetto “biblioMARZIANI”.