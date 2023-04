La III Direzione “Viabilità Metropolitana” Servizio Viadotti, Gallerie e ponti, Programmazione OO.PP. e Servizi Integrati, nelle more della realizzazione di opere di consolidamento delle fondazioni e di contrasto allo scivolamento dei muri andatori verso l’esterno, ha disposto la limitazione del transito dei mezzi pesanti sul ponte al fine di evitare eccessive sollecitazioni sulla struttura.

L’ordinanza dispone la limitazione al transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate sul ponte in località Fondacarso del Comune di Castroreale lungo la strada provinciale 82 Barcellona-Castroreale al km 6+500, a partire dal giorno 20 Aprile 2023.

La disposizione si è resa necessaria per l’ulteriore aggravamento dei danni al ponte in muratura in contrada Fondacarso già evidenziati a seguito degli eventi alluvionali del mese di Dicembre 2022, che hanno interessato la zona Tirrenica della Provincia di Messina, con particolare intensità anche nel Comune di Castroreale.

Si suggerisce il seguente percorso alternativo per i mezzi pesanti:

-dal centro abitato di Barcellona Pozzo di Gotto in direzione del centro abitato di Castroreale e viceversa, strada provinciale 85 di Castroreale in ambo le direzioni. In caso di emergenza è consentito il transito per i mezzi di soccorso.