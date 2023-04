Spadafora – Troppe buche nelle strade di Spadafora, in particolare sulla statale 113. La Sindaca Tania Venuto non ci sta più e decide di scrivere al Prefetto per cercare di smuovere le acque.

“Siamo stati costretti a scrivere al Prefetto, -ha dichiarato la Sindaca Tania Venuto -considerando che la situazione sulla statale ss113 che attraversa il nostro comune, di competenza dell’Anas, risulta essere piena di buche causate dalle ultime copiose piogge.

Nella missiva la Sindaca di Spadafora fa riferimento a precedenti note che aveva già inviato all’Anas. La lettera è indirizzata innanzitutto all’ANAS e per conoscenza a Sua Eccellenza il Prefetto di Messina. “A seguito delle ultime piogge, -si legge- le buche presenti sulla S.S. 113, si sono ulteriormente ampliate e pertanto creano maggiore pericolo agli autoveicoli in transito, si chiede quindi di intervenire con immediatezza all’esecuzione degli interventi urgenti, al fine di ripristinare le predette buche.

Preme evidenziare che tali buche qualche anno fa, sono state già oggetto di interventi tampone che sono stati vanificati dalle successive piogge, per tale motivo si ritiene opportuno, in ragione della loro estensione e diffusione su tutto il tratto urbano della S.S. 113, effettuare il rifacimento dell’intero manto stradale. Di conseguenza, si chiede a codesto Ente, di programmare con urgenza, il rifacimento della sede stradale in prossimità del centro Urbano di Spadafora.”