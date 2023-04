Un frigorifero in disuso adibito per la coltivazione di cannabis e allestito con copertura termica, ventilatori, deumidificatore e persino un impianto automatizzato di irrigazione.

Un 29enne di Santa Teresa di Riva è stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato con l’accusa di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, i Militari lo avevano notato mentre incontrava spesso persone note per essere dedite ad attività di spaccio nel comprensorio taorminese. Da qui sono scattati servizi di osservazione e pedinamento.

Dal domicilio del giovane è stato notato inoltre un insolito andirivieni di persone, alcune delle quali uscire con circospezione dall’abitazione osservata. Nel tardo pomeriggio di ieri, è scattata una perquisizione domiciliare che ha permesso di trovare il frigorifero in disuso utilizzato come serra artigianale. Trovati inoltre: un manufatto artigianale predisposto per l’essiccazione dello stupefacente, 140 grammi circa di marijuana già essiccata e 8 grammi di hashish, nonché attrezzatura e vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

La serra improvvisata, tutto il materiale e la droga che è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per

le analisi di laboratorio, sono stati sottoposti a sequestro. Il giovane pusher è stato arrestato e sottoposto agli

arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.