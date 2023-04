Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Villafranca Tirrena ha avviato numerosi progetti di Educazione all’Ambiente e alla Salute nel rispetto degli interventi del Piano triennale dell’offerta formativa individuati come prioritari dalla Dirigente, Prof.ssa Rossana Ingrassia, insieme ai docenti.

Il progetto curricolare Agenda 2030: trasformiamo il nostro mondo, presentato dalla referente Prof.ssa Elisa Macaione, propone percorsi formativi ed educativi in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, che riconosce lo stretto legame tra il benessere dell’uomo e la salute dei sistemi naturali, e del Piano RiGenerazione Scuola, inserendosi nell’ambito delle azioni didattiche del curricolo verticale di Educazione Civica. L’I.C. Villafranca Tirrena ha raccolto la sfida costituita da tali obiettivi, trasformandola nell’opportunità di educare i propri studenti ad abitare il mondo in modo nuovo e sostenibile, rendendoli protagonisti del cambiamento.

A tal fine l’Istituto ha aderito, già dallo scorso anno, al Piano RiGenerazione Scuola promosso dal Ministero dell’Istruzione per accompagnare le scuole nella transizione ecologica e culturale, attraverso la sottoscrizione della Carta per l’educazione alla biodiversità, impegnandosi per la tutela dell’ambiente e della biodiversità.

In questo filone si inserisce il Progetto PON EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, ancora in fase di realizzazione, che prevede, grazie al materiale e alle strumentazioni ricevute con i Fondi Strutturali Europei, l’allestimento di giardini e di orti didattici, innovativi e sostenibili, all’interno dei vari plessi dell’Istituto.

Nel quadro generale degli interventi di educazione e prevenzione alla salute, ha riscosso grande successo presso gli alunni e le loro famiglie il Progetto Corso di Educazione all’affettività e alla sessualità, conclusosi recentemente, rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria, frutto della collaborazione ormai consolidata con il Consultorio familiare U.C.I.P.E.M., importante risorsa territoriale. In considerazione del fatto che la preadolescenza e l’adolescenza sono fasi della vita caratterizzate da numerose trasformazioni, che riguardano sia la sfera fisica che quella cognitiva-relazionale, ci si è resi conto che un’adeguata attenzione alla sfera emotivo-affettiva-sessuale da parte delle figure adulte di riferimento (genitori, insegnanti, operatori) è fondamentale per consentire uno sviluppo sano e armonico della persona, poichè spesso i ragazzi non sono sufficientemente preparati per affrontare questi cambiamenti. Il percorso formativo condotto dagli operatori del consultorio è stato strutturato in cinque interventi curricolari con gli studenti e due incontri con i docenti e le famiglie. È, inoltre, stato attivato uno sportello d’ascolto, al quale gli alunni hanno potuto accedere per esporre i propri dubbi o bisogni in un clima di assoluta riservatezza.

In corso di realizzazione, infine, è il ProgettoFormazione-Educazione-Dieta – F.E.D., portato avanti dall’Unità Operativa Complessa del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASP di Messina, a cui partecipano tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, numerose classi della scuola primaria e le classi seconde della scuola secondaria. Il progetto ha come finalità quello di incentivare l’adozione di scelte alimentari corrette, quali l’adesione alla dieta mediterranea, di comportamenti sani e responsabili quali l’esercizio di attività fisica, come fattori di prevenzione delle malattie cronico-degenerative, dell’obesità e dei disturbi dell’alimentazione. Importante obiettivo è anche diffondere la conoscenza del patrimonio gastronomico del nostro territorio, per la valorizzazione dei prodotti tipici locali e stagionali in alternativa al consumo di prodotti confezionati e industriali.

Da poco si sono svolti i tre incontri formativi previsti con i docenti e le famiglie e si è quindi passati alla fase conclusiva del progetto, che prevede specifici interventi educativi nelle classi coinvolte e la realizzazione di lavori di restituzione, attraverso una didattica laboratoriale, che permetta agli studenti di esplicitare le conoscenze e le competenze apprese.

Una ricca gamma di esperienze finalizzate ad un unico scopo: costruire una comunità scolastica sempre più coesa, attenta al conseguimento del benessere psico-fisico di tutti gli utenti e adeguatamente formata per affrontare le sfide del nostro tempo.