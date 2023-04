Sabato 22 aprile, alle ore 18.00, nel Salone del Pellegrino del Santuario di Calvaruso, l’ Associazione “Officina”, nuova realtà socio culturale del Comune di Villafranca Tirrena, presenta alla cittadinanza le proprie finalità ed i primi impegni che vuole proporre alla collettività.

Il primo appuntamento, non a caso finalizzato alla promozione e la diffusione dei libri, la presentazione della prima fatica letteraria di Giorgio Donato, giovane scrittore villafranchese, con il primo capitolo del ciclo fantasy Oneiros – Un Nuovo

Viaggio.

L’Associazione, come recita l’art. 3 dello statuto, “si propone, attraverso l”articolazione di iniziative diverse, di contribuire alla crescita civile della comunità di Villafranca Tirrena …” anche mediante: “promozione e diffusione delle varie forme di espressione dei fenomeni culturali … favorire la conoscenza e perseguire la tutela del territorio e dell’ambiente in cui viviamo”.

In questa logica, “Officina” ha già presentato nell’ambito della Democrazia partecipata “Orto in condotta”, in collaborazione con la Comunità Slow Food Stretto di Messina. Progetto destinato alla valorizzazione del rapporto uomo natura attraverso l’educazione alimentare e del gusto, educazione ambientale per gli studenti ed ancora seminari per genitori e nonni ortolani.

L’Associazione ha già inoltrato al Comune la richiesta di adozione di una aiuola, in prossimità della scuola elementare, al fine di sottolineare l’importanza della tutela del verde e, nella mattinata di sabato 22 Aprile in concomitanza della Giornata Mondiale della Terra, in collaborazione con Legambiente del Longano si dedicherà alla piantumazione della stessa. Maria Pino, prima Presidente dell’Associazione “Officina” eletta dai soci fondatori, auspica che “la nuova associazione dia un impulso ad dibattito sociale e culturale della nostra comunità al fine di favorire la partecipazione dei cittadini, soprattutto le nuove generazioni, ai temi importanti riguardanti il futuro di Villafranca.”