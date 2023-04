Da Milazzo al Giappone esattamente a Osaka. Un turbine di emozioni per l’artista tutto milazzese Salvo Currò, i cui acquerelli sono finiti in Giappone, ospiti di una mostra.

È già la seconda volta che le opere dell’artista finiscono in Oriente e questo rappresenta sicuramente una grossa soddisfazione.

Le opere di Salvo Currò sono esposte a Osaka, accanto a dipinti di altri artisti Giapponesi. La mostra è stata attiva dal 15 al 20 di aprile. Ecco una galleria di foto.