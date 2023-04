Il Dott. Antonino Polito scende in campo ufficialmente per correre alla carica di Sindaco di Monforte San Giorgio. Ad appoggiarlo la lista civica “Noi per Monforte”.

Polito, che a breve giro presenterà i candidati al Consiglio Comunale, ha illustrato le ragioni che hanno portato alla scelta: “il giallo, predominante, trasmette l’energia che ci contraddistingue e che ci aiuterà ad attuare il cambiamento del nostro amato paese, tenendoci saldi alla tradizione, ma con uno sguardo volto al futuro, il blu, intenso ed avvolgente, che ci permette di omaggiare il nostro mare che con dolcezza ed eleganza abbraccia la nostra terra e mitifica le nostre coste – continua Polito -rappresentando quindi tutte le nostre tre realtà: Pellegrino, Monforte Centro e Monforte Marina, il borgo antico ed il mare; nulla è stato lasciato al caso, nessun elemento grafico, perché è dalle minuzie, apparentemente irrilevanti, che si dà vita a progetti importanti”.

La lista si avvia verso la sua definizione. Tra i componenti, non ancora ufficialmente rivelati, anche una notevole rappresentanza giovanile. Gli esperti e i giovani monfortesi hanno scelto di unirsi per dar moto ad un inedito progetto di riforma della classe dirigente locale.