Sul registro degli indagati adesso figurati anche i genitori del piccolo Jad, il bimbo di quattro mesi, di origini tunisine, morto nei giorni scorsi per emorragia cerebrale a seguito di una caduta accidentale nella sua abitazione.

Si tratta di un atto dovuto. Il piccolo, nella caduta dalle braccia di un parente, avrebbe battuto la testa. A casa dei genitori, rappresentati dagli avvocati Giorgio Leotti e Giulio Lima, sono stati sequestrati i telefoni cellulari e computer. Domani pomeriggio, alle ore 15, sarà invece eseguita, presso l’obitorio del Policlinico Universitario di Messina, l’autopsia sulla piccola salma di Jad.

Nei giorni scorsi, sul registro degli indagati erano stati iscritti i nomi di due medici e un infermiere dell’Ospedale Fogliani di Milazzo, dove il piccolo era stato portato dai genitori dopo la caduta e da dove era stato dimesso in un primo momento. I genitori lo hanno poi riportato al Pronto Soccorso del presidio milazzese per l’aggravarsi delle sue condizioni una volta tornati a casa. Quindi il trasferimento al Policlinico, dove il bambino è stato operato per l’emorragia cerebrale. Non è bastato a salvargli la vita.

Le iscrizioni nel registro degli indagati rappresentano un atto dovuto per poter procedere all’esecuzione dell’autopsia.