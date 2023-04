Due giovani di Tortorici Andrea Favazzo 28anni e Sebastiano Russo Suorochiara, 30anni, sono stati assolti dalle accuse di tentata estorsione.

La sentenza, perché il fatto non sussiste, è stata pronunciata dal giudice del Tribunale di Patti, Edoardo Zantedeschi.

Le accuse riguardavano fatti risalenti al 2014. La tentata estorsione era contestata al Favazzo perché avrebbe minacciato il gestore di un impianto di giostre, colpendolo al volto con un pugno. Entrambi erano invece imputati in concorso perché avrebbero spintonato un uomo per costringerlo ad offrire loro da bere.

Per altri due capi d’imputazione, di lesioni personali e violenza privata, è stato disposto dal Giudice il non doversi procedere per remissione della querela. I due giovani erano difesi dagli avvocati Laura Todaro ed Alvaro Riolo.