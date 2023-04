Un nuovo strumento verrà messo a disposizione dei pattesi per attuare, gestire e sviluppare nuove attività commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Si tratta dello sportello “Fare impresa”, già menzionato fra le promesse in programma elettorale e ora pronto a concretizzarsi attraverso la rete di esperti esortati dall’assessore allo sviluppo economico e all’innovazione tecnologica Salvatore Sidoti: «L’impegno è di avvicinare il mondo del Palazzo ai cittadini e in particolare a chi vuole avviare una nuova attività di impresa o necessiti di nuovi impulsi. Per mettere a punto incontri mirati, corteggiamo già da tempo esperti del settore e ordini professionali, società che si occupano di finanziamenti alle imprese e, ancora, professionisti della comunicazione e dei social media, prezioso strumento da poter utilizzare in chiave commerciale».

Oltre che per le imprese emergenti e le cosiddette “start-up”, lo sportello sarà di supporto anche per quelle già esistenti che vogliano innescare dei processi di crescita aziendale. Un progetto ad ampio respiro volto a fornire il “know-how” a cittadini e imprenditori per ottimizzare il tessuto economico e professionale attraverso una serie di seminari e incontri periodici finalizzati ad offrire informazioni riguardo tematiche amministrativo-finanziarie e in merito all’eventuale partecipazione a bandi regionali ed europei. Inoltre, per superare i confini territoriali, ampio spazio verrà dato alle opportunità digitali attraverso strumenti sempre più efficaci quali l’e-commerce o l’utilizzo dei social al fine di pubblicizzare attività e prodotti, anche locali, da immettere sul mercato in maniera competitiva.

«Costituiremo un vero e proprio sportello fisico – prospetta l’assessore Sidoti – nel quale in alcuni giorni prestabiliti della settimana i referenti comunali del SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) offriranno risposte alle specifiche richieste dei cittadini che potranno continuare, nel tempo, ad usufruire della rete di professionisti che ciclicamente, presso lo stesso sportello, saranno a disposizione dei cittadini».