Venetico – Tempi duri a Venetico per chi non paga la tassa per lo smaltimento dei rifiuti. I morosi, che sono circa 800 utenze tra cui anche esercizi commerciali, avranno tempo fino a maggio per pagare, potendo scegliere anche la rateizzazione. Dopo tale data il Comune di Venetico prenderà ogni iniziativa atta a recuperare gli importi dovuti.

Il Sindaco di Venetico Francesco Rizzo interviene per sollecitare il pagamento delle rate da parte dei morosi. Fino a ora, secondo quanto afferma il Sindaco, sono stati numerosi i solleciti, ma nonostante questo “esiste ancora -si legge in una missiva indirizzata ai cittadini- un numero notevole di evasori cronici il cui debito incide pensantemente sul bilancio comunale e condiziona negativamente le possibilità del comune anche in relazione alla qualità dei servizi.”

Secondo quanto si legge nel documento le somme non prescritte dal 2014 al 2017 ammonterebbero a € 149.252,60. Per l’anno 2018 € 105.766,51 invece per il 2019 € 101.804,61. Per l’anno 2020 € 116.720,00 e per il 2021 €158.022,27. Il tutto quindi per un totale di debito di 631.565,99 euro.

Rizzo con questa nota intende sensibilizzare tutti, ma soprattutto gli 800 morosi, “ad avere maggiore rispetto per coloro che pagano regolarmente le bollette e che con i loro versamenti ci hanno finora consentito di potere affrontare i costi di conferimento, compresi gli stipendi degli operatori e autisti dei mezzi di raccolta e gli oneri della discarica, onde evitare -peraltro che da qui a poco, proprio per la mancanza di adeguate risorse, si debba essere costretti a dover lasciare i rifiuti per strada, con grave danno ambientale e di immagine per Venetico.”

Proprio per questo motivo il comune prenderà presto provvedimenti se, entro maggio, non si procederà con il pagamento o la rateizzazione dell’importo.