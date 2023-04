“Io dono e tu?” È il titolo dell’iniziativa promossa dall’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina per celebrare la Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi.

L’incontro di oggi si è rivolto principalmente alle scuole, agli operatori sanitari e ai volontari delle associazioni e ha avuto come finalità la divulgazione della cultura della donazione. Direttore scientifico del convegno e promotore della giornata è il Commissario Straordinario dell’AO Papardo Prof. A. Firenze. Nella prima parte si sono tenuti i saluti istituzionali alla presenza dell’Assessore Regionale alla Salute Giovanna Volo, della Dott.ssa A. Calafiore Assessore alle Politiche sociali Comune di Messina, la dott.ssa R. Azzarelli in rappresentanza del Provveditorato agli Studi di Messina, la Prof. G. Spatari Prorettrice dell’Università di Messina, del Dott. G. Caudo (Presidente OMCeO Messina), del Dott. A. Trino (Presidente OPI Messina).

Durante la giornata i relatori hanno trattato i temi collegati alla donazione, dall’impegno della Regione Siciliana alle implicazioni etiche, al servizio di emergenza urgenza ai criteri di idoneità. Presente anche il Dott. G. Battaglia, coordinatore regionale del Centro Trapianti. Anche lui ha partecipato alla tavola rotonda con le associazioni dei volontari (AIDO, ADMO, AVIS) e il mondo delle scuole. La giornata è stata moderata dalla giornalista Maria Grazia Elfio.

“Abbiamo voluto promuovere questa giornata per diffondere la cultura della donazione soprattutto tra gli studenti delle scuole messinesi e per celebrare l’impegno e il ruolo centrale delle associazioni e degli operatori sanitari – commenta in una nota il Commissario Straordinario Firenze – l’Azienda Ospedaliera Papardo è stata quindi la protagonista centrale di questa rete inter-istituzionale tra attori sanitari e civili per educare, promuovere e informare sulla necessità e l’importanza della donazione.”