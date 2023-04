Un importante riconoscimento, l’ennesimo, è stato conferito ai pattesi della Kilimangiaro Band. Il gruppo formato dai fratelli Salvo e Nino Silvio di Patti, dal maestro Carmelo Vecchio originario di Linguaglossa e dal percussionista senegalese Ismaila Mbaye, è stato scelto per rappresentare la cultura della Penisola nell’evento “Notte italiana” andato in scena a Zofinger in Svizzera. Un appuntamento organizzato per gli italiani all’estero e per gli svizzeri innamorati del cibo, della musica e delle tradizioni del Bel Paese.

L’evento che è stata organizzato da Ronald Pfyffer, è stata presentato da Franco Marvulli, quattro volte campione del mondo di ciclismo su pista ed argento olimpico. Inoltre, alla serata, erano presenti anche i musicisti Loris Peloso e Rolf Nyffeler che hanno aperto il concerto della Kilimangiaro band. A coronare la splendida serata, anche un stand di enogastronomia italiana che ha esaltato l’atmosfera di festa.