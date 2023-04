Mirto – Avverrà domani mattina, Giovedì 20 Aprile 2023, alle ore 11:00 la consegna dei lavori di consolidamento del cimitero comunale di Mirto, della piazza antistante e della strada di accesso.

L’importo complessivo degli interventi da attuare nel cimitero mirtese ammonta a 402.781,20 euro, di cui 367.195,45 euro per i lavori e 35.585,75 euro per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre l’Iva al netto del ribasso d’asta del 33,6954%.

Il progetto di consolidamento del cimitero è stato ammesso all’assegnazione del contributo per l’anno 2020, nell’ambito dei contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche e per la messa in sicurezza di edifici del territorio. L’impresa esecutrice dei lavori al cimitero sarà la SA.CO.REST. S.r.L. con sede a Favara (in Provincia di Agrigento); la ditta appaltatrice, che sarà il Consorzio ARTEK, dovrà intervenire con il personale idoneo nonché con l’attrezzatura e i materiali necessari, per eseguire il tracciamento dei lavori secondo il piano, profili e disegni di progetto. Viene consigliata in particolare la presenza di almeno: 1 operaio semplice, 1 operaio specializzato, mezzi e attrezzature idonee per procedere a quanto necessario in ordine a tracciamenti.

Il termine contrattuale decorrerà dalla data fissata dalla presente convocazione; il collaudatore in corso d’opera, ove nominato e di conseguenza indicato e avvisato, è invitato a presenziare alle operazioni di consegna.