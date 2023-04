Il postamat di Rometta è una realtà. Proprio questa mattina le Poste Italiane hanno installato il postmat dell’Ufficio Postale di San Cono di Rometta.

A darne notizia è il Sindaco Nicola Merlino, che tanto si è battuto affinchè si raggiungesse questo obiettivo importante per per tutti i cittadini romettesi, ma sopratutto per i residenti nella frazione di San Cono. Il Sindaco fa sapere che, secondo quanto comunicatogli dal dott. Alberto Russo delle Poste, il postamat sarà attivo già da domani.

“Un grande ringraziamento -ha dichiarato il Sindaco- a tutti coloro che ci hanno aiutato in questa grande battaglia di civiltà, ad iniziare da Sua Eccellenza il sig. Prefetto di Messina dott.ssa Cosima Di Stani. Adesso continueremo la nostra battaglia affinchè venga sostituito il postamat di Rometta Marea, che sicuramente non è consono alla grande richiesta che, specialmente in estate, ha questa parte di territorio che diventa meta di tanti vacanzieri.”

Nei mesi scorsi si era costituito un comitato spontaneo di cittadini che chiedevano a gran voce l’istallazione della struttura, in relazione alle difficoltà che gli abitanti di Rometta erano costretti a vivere. Oggi il postamat è una realtà.