Nella piazza Mario Sciacca, antistante il plesso comunale di Patti, alla presenza del sindaco Gianluca Bonsignore e l’assessore alle politiche sociali Federico Impalà, è stato consegnato un autoveicolo attrezzato per persone con ridotta mobilità motoria.

Ciò è stato possibile grazie alla volontà e la partecipazione di numerose aziende del territorio pattese, che hanno risposto in massa alla richiesta di sponsorizzare il mezzo, proposta dalla società PMG Italia e l’amministrazione comunale.

Alla cerimonia di consegna del mezzo, è seguita la benedizione da parte di Don Angelo Costanzo.

Si tratta di un mezzo, concesso in comodato d’uso, un super Doblò xl con pedana elettrica, che verrà utilizzato per far fronte alle esigenze di mobilità delle persone fragili con limitate abilità motorie, anziani e minori.

Il primo cittadino di Patti Bonsignore, ha espresso gratitudine per lo splendido gesto di solidarietà, che risulta essere esempio di percorso condiviso, finalizzato al bene della collettività, di cui Patti necessita.