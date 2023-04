È pronta a fornire il proprio contributo per consentire che vengano individuati gli aggressori del rider preso di mira domenica sera.

Davide Bertarini, Head of Delivery Just Eat Italia, ha diramato una nota per esprimere “il proprio dispiacere per quanto accaduto e la propria solidarietà e vicinanza al dipendente”. “L’azienda – si legge nella nota – si è prontamente attivata per fornire piena assistenza al rider che, ancora convalescente, è stato temporaneamente congedato dal lavoro e sta usufruendo di un periodo di infortunio. Ringraziamo chi era sul posto nei momenti immediatamente successivi all’aggressione per aver aiutato il nostro collega e confermiamo la nostra disponibilità a fornire tutte le informazioni in nostro possesso che possono rivelarsi utili agli accertamenti”.

Proseguono le indagini della polizia di Stato per dare un nome e un volto a coloro che due giorni fa per un ordine annullato avevano colpito il lavoratore finito in ospedale. A denunciare quanto accaduto era stato ieri il sindacato Filt Cgil. L’operatore era stato aggredito in Centro città ed è finito al Pronto soccorso dell’ospedale Piemonte con una prognosi di tre giorni. Secondo il sindacato l’aggressione è scattata per un ordine annullato. Il rider sarebbe quindi stato individuato dagli aggressori e ferito con spintoni tanto da richiedere, grazie all’aiuto dei colleghi, l’intervento dell’ambulanza.