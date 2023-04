Galati Mamertino – Il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore ringrazia la formazione del Città di Galati, reduce dal pareggio 0-0 nella finale playoff di Prima Categoria contro la Nuova Rinascita Patti, che ha fatto sfuggire di un soffio l’approdo in Promozione, categoria conquistata invece dalla squadra pattese.

“Sono orgoglioso di questi ragazzi – dichiara il primo cittadino galatese Amadore -. Avete tenuto alto il nome di Galati Mamertino e avete lottato fino al 120esimo minuto per inseguire quel sogno chiamato Promozione, che è sfuggito ancora una volta per un soffio. Ed è per questo che oggi, a riflettori spenti, voglio pubblicamente dirvi grazie per le emozioni, per aver saputo ancora una volta unire, trascinare e mobilitare un “paese intero” al seguito delle vostre imprese sportive.

Abbiamo suggellato un’altra meravigliosa stagione, in linea con la nostra gloriosa tradizione calcistica e con la nostra storica e appassionata tifoseria, da sempre invidiata e presa come esempio dai paesi limitrofi. Dal prestigioso teatro sportivo del “Gepy Faranda” di Patti, nell’arena nella quale ci siamo battuti alla pari con una squadra, che rappresenta una rinomata tradizione calcistica ed è espressione di uno dei centri più popolati della nostra Provincia, Galati Mamertino esce a testa alta. Ci riproveremo ancora, convinti come siamo che, con il lavoro e la passione dei calciatori, dei tecnici, dei dirigenti e dei nostri fantastici ultras, Galati è vicinissima a ritornare nel calcio dilettantistico siciliano che conta. Ecco perché mi sento ancora più orgoglioso di sostenere questa squadra, l’ASD Città di Galati, che rappresenta e veicola il nome della mia cittadina”.