L’Amministrazione Comunale di Villafranca continua a puntare l’attenzione sull’esigenza di provvedere alla pulizia dei torrenti al fine di scongiurare i drammi derivanti da sempre più frequenti fenomeni calamitosi. Un’importante opportunità arriva dall’Autorità di Bacino idrografico della Sicilia, alla quale l’ente aveva provveduto a segnalare le condizioni di criticità in cui versano gli alvei dei torrenti ricadenti nel territorio villafranchese.

Tenuto conto che l’area in argomento è inserita nel Piano per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana come area a rischio geomorfologico molto elevato (R4) e, quindi, al fine di evitare pericoli di inondazione nei tratti che attraversano i centri abitati in casi di piogge intense, si rende necessario provvedere con urgenza all’effettuazione di interventi di pulizia, rimozione materiali, trasporto e risagomatura lungo le sponde degli stessi torrenti.

Per tali ragioni già dallo scorso mese di marzo sono stati effettuati dei sopralluoghi nei due alvei che interessano il Comune di Villafranca: quelli dei torrenti Calvaruso e S. Caterina. Ad accompagnare i funzionari dell’Autorità di Bacino anche il Sindaco, Giuseppe Cavallaro e l’Assessore alla Manutenzione Gaetano Lamberto. Ai sopralluoghi hanno fatto seguito una dettagliata relazione ed un preventivo di spesa a firma del funzionario comunale Franco Romano e del responsabile del settore Tecnico Manutentivo, Diego Giacobbe. La perizia estimativa, che si auspica possa adesso ottenere un cospicuo finanziamento, comprende lavori come lo sfalcio meccanico e la trinciatura di vegetazione spontanea eterogenea, scavi di sbancamento per l’apertura e/o l’allargamento dei canali, e il trasporto dei materiali in esubero.