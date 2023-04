Si rimescolano le carte a Monforte San Giorgio, dove il clima elettorale diventa sempre più caldo. Maria Rosa Maimone, ex Vicesindaco in seno alla Giunta Cannistrà, che ha recentemente fondato il gruppo “StravolgiAmo Monforte”, ha deciso adesso di rinunciare all’intenzione di candidarsi per la carica di Sindaco di Monforte e appoggiare Antonio Pinizzotto.

“Dopo molti incontri con i cittadini -ha dichiarato Maria Rosa Maimone- e vari gruppi politici delle tre frazioni, constatato il clima di aspra contrapposizione che ha caratterizzato il dibattito politico sviluppatosi, sono giunta alla conclusione che per contribuire alla crescita e allo sviluppo di Monforte sia necessario mettersi a disposizione di un progetto che coinvolga quante più forze politiche competenti ed entusiaste che si impegnino a lavorare nell’esclusivo interesse del nostro paese indipendentemente dal ruolo cui, legittimamente, ciascuno avrebbe potuto aspirare. Ho pertanto maturato la decisione di rinunciare alla manifestata intenzione di candidarmi a sindaco e di sostenere, con lealtà e passione, il progetto politico amministrativo che vede candidato sindaco Antonio Pinizzotto.”

Maria Rosa Maimone punta i riflettori sulla necessità che ci siano unione e impegno: “Questo è il momento dell’unione, dell’impegno, della condivisione. -ha dichiarato – Monforte ha bisogno di una compagine competente e determinata che si impegni, in primis, a risanare il quadro economico dell’Ente notoriamente vicino al dissesto finanziario e, per conseguire tale obiettivo, occorre un impegno generoso che sfugga ad ogni logica divisoria o personalistica.”

Ha poi speso delle parole di stima per il compagno di viaggio Pinizzotto: “Antonio Pinizzotto, che conosco da oltre 25 anni e con cui mi sono sempre lealmente confrontata pur nel rispetto di divergenti posizioni politiche, interpreterà al meglio il ruolo per cui è candidato, con competenza, lealtà e apertura al dialogo politico, condizioni fondamentali per amministrare serenamente e proficuamente. La decisione maturata è condivisa pienamente anche dai componenti del mio gruppo politico StravolgiAmo Monforte che ha deciso, così come tutte le forze politiche di Monforte Marina, la frazione in cui sono cresciuta, di appoggiare la candidatura a Sindaco di Antonio Pinizzotto.”

Maria Rosa Maimone ha poi scritto, in una lunga lettera, dei ringraziamenti per tutti coloro che l’hanno appoggiata in questi 10 anni.