Cefalù – Sono stati definiti il calendario delle finali playoff dei 4 Gironi del Campionato di Promozione e gli accoppiamenti delle semifinali della Coppa Italia Memorial “Orazio Siino”.

Nel Girone A di Promozione si affronteranno in finale Accademia Trapani-Città di San Vito Lo Capo, al Campo Sportivo di Sorrentini, nel Girone B Aspra-Lascari Cefalù, al Comunale di Misilmeri, nel Girone C Belpasso-Catania San Pio X, al Comunale “S. Gaetano” di Belpasso, mentre nel Girone D giocheranno Atletico 1994-Società Calcio Gela, presso il Comunale “Zia Lisa” di Catania.

I match delle finali playoff verranno disputati tutti Domenica 30 Aprile alle ore 16:00. Le squadre vincenti delle finali playoff disputeranno una gara di spareggio, per l’ammissione al Campionato di Eccellenza, Domenica 7 Maggio alle 16:00. Lo schema degli spareggi promozione sarà il seguente: Vincente Girone A-Vincente Girone B e Vincente Girone C-Vincente Girone D. Gli incontri decisivi si giocheranno in gara unica e in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore per decidere le promosse.

Invece le semifinali della Coppa Italia Memorial “Orazio Siino” si giocheranno Domenica 23 Aprile e Domenica 30 Aprile alle ore 16:00, con partite di andata e ritorno. Si affronteranno nelle semifinali Misterbianco-Fulgatore e Supergiovane Castelbuono-Riposto; i match di andata saranno disputati rispettivamente al Comunale “V. Mazzola” di Misterbianco e al Comunale di Geraci Siculo. La gara di finale si giocherà Domenica 7 Maggio alle 16:00, presso il Campo “V. Barone” di Modica.