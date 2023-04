San Salvatore di Fitalia – La società dell’USD Fitalese 1981 ha annunciato, in comune accordo con il mister Giuseppe Galati Pupo, di dividere le proprie strade sportive con l’allenatore della formazione, che ha appena terminato il Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La dirigenza della Fitalese ringrazia vivamente mister Galati per la serietà e l’impegno profusi, in queste ultime due stagioni calcistiche; la formazione di S. Salvatore di Fitalia ricorda e ringrazia l’allenatore, per la storica vittoria del Campionato di Terza Categoria nella stagione 2021/2022 e per la chiusura di un buon torneo di Seconda Categoria nella stagione 2022/2023, concluso in settima posizione.

Anche mister Galati ha voluto ringraziare la società della Fitalese, il Presidente e i calciatori, esprimendosi in questi termini: “Cari Presidente, DS, dirigenti e calciatori, da qualche mese sapevo che sarebbe arrivato questo momento, il momento nel quale le nostre strade sportive si dividevano; parlo di strade sportive, perché al contrario la strada della stima, del rispetto, dell’affetto e della gratitudine sarà sempre la stessa, unica e bidirezionale. Io verso voi tutti e voi spero verso di me! Abbiamo passato quasi 3 anni insieme, dapprima una falsa partenza causa Covid, poi invece la partenza vera, quella che ci ha portato a compiere una bellissima impresa, vincere sul campo e fuori! Quest’anno abbiamo ottenuto quello che era l’obiettivo minimo, mantenere la categoria senza affanni e senza mai essere mischiati in zone che non ci competevano; sicuramente si poteva fare di più, sicuramente io avrei potuto fare di più. Siamo cresciuti insieme, ho imparato tantissimo in questo anno particolare, ho commesso degli errori, ma credetemi che tutto quello che ho fatto l’ho fatto sempre, per il bene della squadra e per difendere e onorare al meglio questi colori e questo splendido paese.

Grazie a questa splendida avventura, ho iniziato un cammino che sicuramente non mi porterà a fare questo come mestiere, ma che sicuramente mi porterà, entro fine mese, a raggiungere l’abilitazione per poterlo fare; il 29 Aprile 2023 realizzerò sia il mio sogno che quello di mio padre, ovvero il patentino di Allenatore, e lui da lassù sarà felice per me. Adesso è tempo di voltare pagina, di scrivere nuovi capitoli di storia calcistica della Fitalese, magari cambieranno alcuni soggetti che contribuiranno a scrivere nuove pagine, ma ricordate che le scriveranno sempre sullo stesso libro, nel quale abbiamo iniziato a scrivere noi. La copertina di questo libro sarà sempre la solita splendente copertina Bianco Rossa, lo è stata ieri, lo è oggi e lo sarà anche domani. Adesso datemi l’opportunità di salutarvi, dandovi l’ultimo messaggio come vostro mister: “Non mollate mai, non fermatevi davanti alle difficoltà che inevitabilmente ci potranno essere, continuate a nutrirvi di questo sogno chiamato U.S. Fitalese. Consapevoli che avrete sempre un tifoso in più. Grazie”.