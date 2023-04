Il Movimento Sportivi Milazzesi, con una nota inviata alla nostra redazione da Gianluca Venuti, interviene sulla questione piscina comunale di Milazzo. “Giorno 11 aprile – scrive – sarebbe dovuto essere l’ultimo giorno utile per la riapertura. Ma, ancora una volta, le aspettative vengono disattese”.

Dopo avere puntato l’indice contro un “capitolato di gara sconveniente e capace di stritolare chiunque intendesse provare a gestirla”, il Movimento si dice in attesa di risvolti, auspicando soluzioni future. Tra queste “l’accoglimento delle manifestazioni d’interesse, qualora ve ne fossero, unitamente al definitivo cestinamento del capitolato di gara che, nonostante tutto, tutt’oggi vige”.

Toni forti, decisi, quelli utilizzati dal Movimento Sportivi Milazzesi che invoca “le più elementari condizioni di utilizzo e di continuità” per non “destinare generazioni di sportivi al fallimento e privando loro delle giuste opportunità”. Quindi la descrizione delle condizioni in cui versa l’impianto: “Il tetto già scoperchiato dal 2019, con conseguente infiltrazioni d’acqua e forse, giusto da qualche giorno, rimaneggiato. L’asse portante del tetto potrebbe averne subito delle conseguenze, a nostro parere andrebbe ispezionato escudendone comprossioni strutturali. L’interno della piscina comunale versa in condizioni precarie, in continuo e ingravescente deterioramento“.

Quindi l’allarme e la proposta di creare un tavolo tecnico permanente: “La Città di Milazzo, senza alcun progetto di riqualificazione e riconversione degli impianti, non potrà contare su alcun futuro sportivo. A tale scopo proponiamo la nascita di un tavolo tecnico permanente, ponendo le basi per un percorso di crescita e sviluppo progettuale in grado di riconvertire, ristrutturare, riqualificare gli impianti sportivi milazzesi o comunque determinare le condizioni essenziali per avere progetti utili da potere essere sottomessi all’indizione dei bandi con finanziamenti istituzionali”. In ultimo un invito/appello alle Istituzioni: “LasciateVi supportare dagli addetti e competenti ai lavori. Già, perchè solamente ascoltando coloro che negli ambienti sportivi muovono il loro operato sareste in grado di orientare le scelte verso la giusta direzione”.