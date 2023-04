“Un dono per un dono”, poche parole che racchiudono la nuova iniziativa del Comitato CRI MILAZZO ISOLE EOLIE, a sostegno delle attività solidali portante avanti nel territorio dagli stessi volontari.

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23, dalle 10:30 alle ore 20:30, i locali dello storico Cinema Liga in via G. Medici di Milazzo apriranno le porte allo shopping fatto col cuore, attraverso una selezione di capi d’abbigliamento nuovi donati da un imprenditore, titolare di un grande negozio del settore tessile. Questo benefattore in periodo COVID ha deciso di donato al Comitato un gran numero di vestiti al fine di raccogliere fondi a sostegno delle attività promosse dall’ente diretto dalla Presidente Santina La Spada.

“L’attività, “Un Dono per un Dono” – evidenzia la Presidente La Spada – è un gesto d’amore che crea legami e stati d’animo positivi, nella stessa misura in cui l’abito “nuovo e a tratti vintage”, racconta la storia personale del donatore e diventa per il Comitato CRI, uno strumento sociale con il quale operare a far del Bene.

IndossiAMO la Gentilezza, è un trend che permette così di vestire l’animo di ogni persona, con quel tocco di colore e di vivacità nel cuore che, pur sottraendosi alla tendenze della moda, produce in chi lo acquista, il vantaggio di sentirsi utile agli altri. La vendita – continua – riguarderà abiti nuovi il cui “prezzo di vendita” è da considerarsi una semplice donazione, non corrispondente al loro valore d’acquisto ma, basato unicamente sulla scelta del particolare capo d’abbigliamento. Il particolare diventa così l’oggetto desiderato dell’acquirente che, acquistato, dà vita alla Gentilezza”.

I fondi raccolti serviranno alle attività di beneficenza promosse dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Milazzo Isole Eolie e contribuiranno anche all’acquisto di elettromedicali destinate all’allestimento delle Officine della Salute, prossimo Progetto CRI le cui attività saranno dirette ad orientare l’accesso sanitario, gli screening e le visite mediche gratuite a persone in stato di vulnerabilità.