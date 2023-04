“L’assessore regionale alla Sanità, Giovanna Volo, non perda più tempo e mantenga gli impegni presi durante la sua audizione di qualche mese fa in Commissione Sanità all’Ars. Adesso si assuma la responsabilità politica e di governo sulla delicatissima vicenda del Centro cardiochirurgico specializzato dell’ospedale ‘San Vincenzo’ di Taormina, una struttura d’eccellenza importantissima per il territorio e anche per tanti piccoli pazienti calabresi”.

Lo afferma il parlamentare regionale del Pd, Calogero Leanza, vicepresidente della Commissione Sanità dell’Assemblea regionale siciliana.

“Nell’immediato chiedo all’assessore di procedere con il rinnovo dell’attuale convenzione con ‘Il Bambin Gesù’ di Roma sino a fine anno e – continua Leanza – contemporaneamente lavorare sul rinnovo della stessa per molti più anni, così da garantire la programmazione e il futuro del Centro. Non siamo al cospetto di un edificio da ristrutturare, ma siamo al cospetto di decisioni che vanno prese subito: la vita delle persone, dei siciliani, non sono una parete da ritinteggiare”, conclude l’onorevole di Sala d’Ercole.