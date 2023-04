Code lungo l’autostrada Messina -Palermo. Ad accendere i riflettori sulla tematica è il Sindaco di Rometta Nicola Merlino.

Il primo cittadino è intervenuto su un problema che ogni giorno riguarda centinaia e centinaia di viaggiatori e pendolari costretti a fare ore di fila nel tratto autostradale in questione. Proprio per tutelare tutti questi cittadini Merlino ha pensato di attuare delle iniziative volte a fare sentire la voce anche degli amministratori. Tutto questo in Sinergia con i Sindaci di Villafranca, Giuseppe Cavallaro, e Saponara, Giuseppe Merlino.

“Non penso che sia più tollerabile la situazione di assoluto degrado -ha dichiarato Nicola Merlino- che ormai esiste da anni nell’autostrada Messina-Palermo, nel tratto in particolare Rometta-Messina, senza che si intraveda una parvenza di soluzione .

In un contesto di assoluta inerzia si susseguono presidenti e consigli di amministrazione, l’uno dietro l’altro, con la situazione che, nel corse del tempo, se possibile peggiora ed è destinata a peggiorare ulteriormente. È ora di dire basta!

Un Cas irresponsabile ed inefficiente che deve rendere conto a tutti del proprio operato, primi fra tutti i tantissimi cittadini del nostro territorio che sono vessati, oltre che dal pagamento del pedaggio, anche dal rilevante disagio di dovere percorrere un’autostrada da quarto mondo con tutto ciò che ne discende in negativo.”

Merlino ha più annunciato che verranno intraprese iniziative in sinergia con i Sindaci di Villafranca e Saponara. “Ho preso contatto con i sindaci di Villafranca Tirrena Giuseppe Cavallaro e di Saponara Peppuccio Merlino, che hanno manifestato il loro totale accordo, al fine di individuare, insieme, le iniziative da assumere per fare sentire, in modo perentorio, la voce del nostro territorio a quella che è un’autentica vergogna non più tollerabile.”