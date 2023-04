Il prossimo 24 luglio via al processo a carico di Andrea Cardinale, il 22enne palermitano accusato di avere ucciso Nino Calabrò, 25 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto e Francesca Di Dio, 20 anni, di Montagnareale.

I due fidanzati vennero barbaramente uccisi in un appartamento a Thornaby, nel nord dell’Inghilterra. La Corte del Teesside ha fissato il giorno dell’udienza dopo essersi riunita lo scorso 12 aprile. Confermata la custodia cautelare in carcere per il giovane imputato.

Nino e Francesca furono uccisi a pochi giorni dal Natale. I loro due corpi furono trovati senza vita dal padre dello stesso Cardinale che aveva raggiunto la Gran Bretagna per andare a trovare il figlio che pare soffrisse di problemi psichici.

I funerali dei due giovani furono celebrati, a quasi due mesi di distanza dalla tragedia, in due comunità che hanno partecipato in maniera forte all’immenso dolore delle due famiglie.