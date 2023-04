È Giuseppe Clemente, da tutti conosciuto come Peppe, la vittima del tragico incidente in monopattino verificatosi oggi pomeriggio, poco prima delle 15,30, in Via Salvatore Cattafi, a Barcellona Pozzo di Gotto.

Il quarantunenne stava percorrendo l’arteria nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Kennedy e Via Amendola, non lontano dall’Ospedale Cutroni Zodda. Secondo prime ricostruzioni, a seguito della caduta l’uomo ha battuto violentemente la testa sull’asfalto. Avrebbe anche provato a rialzarsi, ma è caduto nuovamente privo di sensi.

È deceduto prima dell’arrivo in ospedale. L’incidente è autonomo, probabilmente alla base potrebbe esserci un dosso nel manto stradale e la velocità del mezzo elettrico del quale Clemente ha perso il controllo. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale che hanno acquisito anche le immagini di video sorveglianza dell’area che hanno permesso di ricostruire l’accaduto. Il monopattino è stato sequestrato.

Appresa la tragica notizia, tanti messaggi di affetto e cordoglio hanno invaso i social. Peppe era molto stimato e ben voluto per la sua bontà e disponibilità. Sorriso mite e profonda educazione. Non a caso è stato definito dagli amici “una persona sempre leale”. “La vita è ingiusta”, ha scritto qualcuno. Di fronte a tragedie del genere, impossibile pensarla diversamente.