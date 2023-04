Mirto – L’approdo ai playoff della Polisportiva Mirto, nel Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto, ha ricolmato di entusiasmo tutta la comunità e grande soddisfazione, per il traguardo raggiunto, è stata espressa da mister Emanuele Frisenda e dai giocatori, tra cui il capitano Giorgio Frisenda e il difensore Marco Ricciardo.

Il Mirto, giunto in quinta posizione al termine della regular season, affronterà in trasferta nella semifinale playoff il Club Sportivo Oliveri, arrivato al secondo posto nel torneo; nell’altra semifinale la Mamertina, terza in Campionato, ospiterà al “Ducezio-Parafioriti” di Galati Mamertino la quarta classificata Pro Tonnarella.

“Ho delle sensazioni molto positive, per avere raggiunto questo importante risultato all’ultimo – dichiara mister Emanuele Frisenda -. La conquista dei playoff era insperata, ma noi ci credevamo e abbiamo lottato fino alla fine; come allenatore dico che ci deve essere della prudenza, in quanto ancora non abbiamo realizzato niente, e dobbiamo metterci di nuovo a lavorare e ripartire da zero. Andremo a incontrare delle squadre, che in classifica ci hanno superato come punteggio, e l’Oliveri è stata l’unica formazione che ci ha battuto 2 volte, sia all’andata che al ritorno, anche se negli scontri diretti non abbiamo demeritato. Dunque dobbiamo avere umiltà, testa bassa e pedalare, e dopo la gioia di Domenica, dobbiamo cercare di migliorare e affinare i dettagli che ancora ci mancano. Siamo una squadra giovane, ma ce la giocheremo tutta, perché esprimiamo un bel calcio, e questi playoff ce li siamo meritati, dato che ci abbiamo creduto fino in fondo. Il fatto che siamo costretti a vincere, essendo giunti al quinto posto, dal punto di vista matematico è uno svantaggio, mentre l’Oliveri, potendo contare su 2 risultati su 3, è sicuramente avvantaggiato. Però i playoff sono delle partite a sé e noi ci proveremo a portare a casa la vittoria, come abbiamo fatto in tutti i match della stagione; speriamo che sia di buon auspicio il fatto che dovremmo cercare in tutti i modi il successo. La conquista dei playoff, dopo più di 10 anni dall’ultima volta, è un premio per tutta la comunità mirtese; ci siamo arrivati con una compagine composta da elementi locali, quasi tutti giovani e con 3 giocatori di esperienza, che li possono fare crescere. Abbiamo lavorato sul materiale umano per costruire la squadra, ci sono un po’ di calciatori di fuori, ma è come se fossero mirtesi da sempre, noi li consideriamo cittadini di Mirto. Dunque si è creato un bel gruppo ed è stata una grandissima soddisfazione, perché un conto è raggiungere un traguardo con i giocatori più forti, invece farlo con gli elementi locali è diverso e più bello. Dopo molti anni esiste una buona generazione di ragazzi su cui lavorare, Mirto è un piccolo paesino ed è difficile trovare dei giocatori, ma da questo punto di vista noi abbiamo compiuto un bel lavoro”.

Molto soddisfatto dell’arrivo ai playoff anche il capitano Giorgio Frisenda, il quale ha affermato: “Io ci ho sempre creduto sin dalla prima giornata, anzi all’inizio credevo potessimo fare meglio. Come squadra durante la stagione siamo cresciuti, la nostra formazione è costituita da elementi locali e abbiamo solo un calciatore di fuori, il bomber Ezio Calanna, che ormai è un cittadino di Mirto essendosi integrato alla grande nel nostro gruppo. Il quinto posto ci sta un po’ stretto, ma dopo le due sconfitte consecutive contro Stefanese e Mamertina forse non ci credeva più nessuno nel nostro ingresso ai playoff. Nel turno successivo ci recammo a Tonnarella con il pronostico a sfavore, ma invece abbiamo ottenuto la vittoria e da quel momento, con 5 risultati utili consecutivi (4 vittorie e 1 pareggio casalingo contro il Castell’Umberto), ci siamo rilanciati ottenendo poi i playoff. Per me è uno stimolo in più la sfida nella semifinale contro l’Oliveri, perché il playoff io lo volevo giocare o con l’Oliveri o con la Mamertina, le uniche 2 squadre che non siamo riusciti a battere nemmeno una volta. Nel calcio se devi fare il salto di categoria devi battere le migliori, inutile girarci attorno e trovare la strada più facile. La comunità di Mirto si sta smuovendo per questo appuntamento e sta organizzando un pulmino per la trasferta a Oliveri; questa sicuramente sarà una spinta in più per noi, quando giochi con i tuoi tifosi riesci ad esprimerti al meglio”.

“Per me è stata la prima stagione con i ragazzi del Mirto e fin da subito mi sono integrato bene, perché oltre ad esserci una bella atmosfera si è creato un bel gruppo e una vera e propria famiglia – dichiara il difensore Marco Ricciardo -. Penso che andare a Oliveri sarà bello, dopo aver raggiunto un obiettivo così importante dopo 15 anni, e questo ci dà lo stimolo per fare di più; quando noi siamo sotto pressione e, in questo caso, abbiamo solo un risultato, la vittoria, esce la forza di questo gruppo e riusciamo a rendere di più in campo. In diverse partite siamo andati in svantaggio e siamo riusciti a rimontare alla grande, e soprattutto in trasferta viene fuori questo nostro orgoglio mirtese. Io sono ottimista al 100% per questa semifinale playoff, so che daremo tutto in campo, so che i nostri tifosi ci seguiranno e andremo lì per battere l’Oliveri“.