L’IACP non interviene presso le abitazioni del Torrente Bruca a Capo d’Orlando, e allora ci pensa Palazzo Europa che, cun una ordinanza sindacale, ha disposto il ripristino della condotta fognaria con addebito delle spese all’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina.

Secondo il Comune di Capo d’Orlando, come si legge nell’ordinanza, gli sversamenti fognari sono riconducibili all’assoluta mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sollevamento acque bianche e nere, il cui blocco ha impedito il mancato loro smaltimento ed ha finito di interessare anche l’interno di alcune abitazioni con grave pregiudizio per l’igiene e la salute degli inquilini.

Il complesso di case popolari di contrada Bruca è in quota sottostante alla omonima strada, dove invece scorre la rete fognaria cittadina. Questo significa che per far defluire le acque nere sono necessari gli impianti di sollevamento che richiedono tecnologie sempre aggiornate ed una regolare manutenzione.

A questo va aggiunto anche lo stato di vetustà della condotta sulla Via Bruca. La tubazione sembra in uno stato di assoluto deterioramento ed in più parti risulta collassata.

È in corso, comunque, una richiesta di finanziamento su un progetto già presentato alla Regione Siciliana per risolvere definitivamente il problema con la sostituzione dell’attuale tubatura con uno scatolare in cemento.