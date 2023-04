Potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza situate nella zona, in Via Salvatore Cattafi, di Barcellona Pozzo di Gotto, a fare chiarezza sul tragico incidente in monopattino costato la vita a un uomo di 41 anni.

La tragedia si è verificata intorno alle 16. G.C., 41 anni, residente a Merì, stava percorrendo il tratto tra l’incrocio con la Via Kennedy e l’incrocio con Via Amendola, quando è caduto dal mezzo elettrico per cause in corso di accertamento. Non si esclude che a determinare la fatale caduta possa essere stato un piccolo avvallamento sul manto stradale.

L’uomo, cadendo, ha battuto la testa. Sembra che abbia provato a rialzarsi prima di cadere di nuovo privo di sensi. La Polizia Municipale sta effettuando tutti i rilievi del caso.