L’Istituto Borghese Faranda di Patti e l’Aci (Automobile Club Italia) in collaborazione per sensibilizzare gli studenti alla guida sicura e accrescere le professionalità attraverso il conseguimento dei “patentini” rallystici.

La dirigente Francesca Buta ha aperto le porte dell’Istituto d’Istruzione superiore all’Aci di Messina sottoscrivendo la convenzione con il presidente Massimo Rinaldi al fine di potenziare l’offerta formativa. Un ulteriore percorso che fornirà agli studenti dettagliate esperienze nel campo dell’”automotive”.

«Lo spettro delle professionalità è ampio e l’obiettivo è dare più strumenti possibili senza trascurare la sicurezza – evidenzia il professore Salvatore Oliva, responsabile del plesso professionale di via Kennedy – per questo il progetto avrà inizio con un corso di guida sicura rivolto ai nostri ragazzi, tutti in età da patente». L’impegno dell’Aci è rappresentare e tutelare gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, a cominciare dalla sicurezza stradale per arrivare alle competizioni sportive automobilistiche.

«Sappiamo che il bacino d’utenza del “Borghese – Faranda” comprende comuni quali Librizzi, San Piero Patti, Montalbano dove è forte la tradizione rallystica – evidenzia il professore Carmelo Caccetta. Il nostro territorio ne è così vocato da soprannominare Zappa, frazione del comune di Raccuja annoverata in tutti i campionati nazionali, l’“università del rally”. Attraverso questa convenzione con l’Aci, gli studenti avranno la possibilità di conseguire le prime licenze necessarie».

Infatti, oltre alla pratica tecnico-meccanica che porterà gli studenti a cimentarsi nell’elaborazione di una Lancia Fulvia d’epoca che verrà totalmente rivisitata per le competizioni rallystiche, il progetto prevede lo studio della concernente normativa: «Far conoscere le linee guida per la sicurezza stradale sarà l’oggetto di studio generale – conclude il professor Sebastiano Martelli – percorso approfondito che spazierà fino ai requisiti necessari per divenire ispettori di gara, piloti o copiloti ottenendo le relative abilitazioni».