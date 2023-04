Il passaggio del ciclone “Helios”, il 9 e 10 febbraio scorso, ha provocato, anche a Capo d’Orlando, ingenti danni soprattutto al cimitero di contrada San Martino.

Uno smottamento del terreno che ha danneggiato quattro blocchi nella zona est del cimitero orladino. Vistose crepe, larghe a volte anche più di dieci centimetri, stanno mettendo in pericolo le strutture cimiteriali, interi blocchi che accolgono i loculi su più piani.

In uno di questi si è anche staccata parte dell’impermeabilizzazione con membrana bituminosa posizionata a protezione dei solai che dovrà adesso essere ripristinata. È ben visibile anche il cedimento della pavimentazione.

Per questo il Comune di Capo d’Orlando ha predisposto lavori urgenti per bloccare lo smottamento grazie ad alcune infiltrazioni di cemento che verranno effettuate in questi giorni.

Per i tecnici comunali, vista l’importanza dei danni, è scattato subito l’allarme tanto da istituire urgentemente un team di professionisti come il geologo Michele Orifici per acquisire una consulenza, con relative indagini, finalizzata a verificare le caratteristiche del sottosuolo dell’area cimiteriale interessata dal cedimento.

L’ingegner Luciano Spurio, dopo le risultanze geologiche, ha indicato gli interventi da fare eseguire alla ditta “Trigeo S.r.l.” di Naso, resasi immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori. Sarà il responsabile dell’area lavori pubblici del Comune di Capo d’Orlando, architetto Mario Sidoti Migliore il collaudatore statico delle opere.

Coinvolto anche il Geometra Nicolino Sanfilippo, Responsabile del Servizio Manutenzione Servizi a Rete del Comune orlandino.

È arrivato anche l’avviso ufficiale da Palazzo Europa che dal 18 aprile, sino ultimazione lavori, sarà vietato l’accesso ai visitatori ed ai non addetti ai lavori nell’area interessata dall’intervento che sarà comunque recintata dalla ditta incaricata del servizio.