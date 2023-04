Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di un neonato di appena due mesi, arrivato in arresto cardiaco al Policlinico.

Il sostituto procuratore Francesca Bonanzinga ha aperto un fascicolo sulla morte del bimbo dopo essere stata allertata di quanto accaduto. Il neonato, ieri mattina, è arrivato al pronto soccorso a bordo di un’ambulanza che lo ha prelevato nell’appartamento di via Manzoni, dove i genitori hanno richiesto aiuto.

Quando si sono accorti che il figlio non dava segni di vita hanno telefonato al numero unico delle emergenze. Ma quando i medici sono arrivati con l’ambulanza e hanno effettuato le prime manovre si sono resi conto che il bambino era già in arresto cardiaco. La disperata corsa al Policlinico si è rivelata inutile perché il neonato è arrivato cadavere.

Si ipotizza possa essere rimasto vittima della cosiddetta sindrome della morte in culla, Sids, ma sarà l’autopsia a chiarirlo in modo definitivo. L’esame verrà conferito giovedì al medico Giovanni Andò che in giornata eseguirà quanto chiesto dal magistrato. La coppia di genitori, entrambi stranieri, sono conosciuti in zona. La notizia ha gettato un velo di tristezza in tutto il quartiere