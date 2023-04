Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, la donna avrebbe ucciso la figlioletta sul posto del ritrovamento, in un campo abbandonato situato non lontano dalla sua abitazione. Quindi avrebbe finto il sequestro della bambina all’uscita dall’asilo. Ha poi confessato il delitto, ma non ha spiegato il movente. Il corpicino della bambina fu ritrovato nascosto in cinque sacchi di plastica nera e in parte seppellito. Ai Carabinieri ha raccontato che il “rapimento” era collegato a minacce ricevute dal padre della piccola nel 2021. Versione che non ha convinto gli inquirenti. I quali, invece, pensano che il triste destino della bambina possa essere stato determinato dalla gelosia che la madre nutriva nei confronti della nuova compagna del padre.